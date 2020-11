Ako sa (ne)stať bezdomovcom.

Mnohí z nás sme riešili, riešime alebo ešte budeme riešiť otázku svojho nového bývania v byte, v dome.

Chcete bývať so svojou rodinou v novom byte v novom dome. Financie nejaké máte, ale na kúpu nehnuteľnosti to nestačí. Tak teda navštívite určitú slovenskú finančnú inštitúciu, podliehajúcu kontrole Národnej Banky Slovenska. Po zložitom dokladovaní sa Vám nakoniec podarí v danej banke vybaviť hypotekárny úver.

Len tu je prvý dôležitý fakt, čiže ten, že Vami vybratá nehnuteľnosť má síce podľa znaleckého posudku, či kúpnej zmluvy hodnotu povedzme 50.000 €, ale banková inštitúcia nám požičia LEN 40.000 €. Vraj musí byť opatrná. Čiže rozdiel medzi týmito sumami, 10.000 € musíte uhradiť z vlastných finančných prostriedkov. Ale POZOR! Banka trvá na finančnom zabezpečení, t.j. našom dostatočnom mesačnom príjme, záložnom práve, poistení úveru. To vlastne znamená, že Vy založíte v prospech banky dom v hodnote 50.000 €, aj keď Vám banka požičala LEN 40.000 €!. Záložné právo v prospech banky vlastne trvá do posledného euríčka, ktoré budete banke dlžný.

Úverová zmluva je podpísaná (v tej radosti ani neviete čo ste vlastne podpísali...), po čase Vám prídu peniaze na kúpu nehnuteľnosti, k nim musíte priložiť tie svoje peniaze a nehnuteľnosť s veľkou radosťou teda kúpite. Tešíte sa , lebo máte nové bývanie pre vlastnú rodinu, manželov, malé deti. Teraz už len treba platiť 20-30 rokov každý mesiac splátku za hypotekárny úver. Platíte, bývate, platíte, bývate..tak to ide z mesiaca na mesiac, kým sa niečo nepokazí. Môžte dlhodobo ochorieť, môžte stratiť prácu, môžu prísť rodinné problémy. Môže sa stať, že banka Vám odrazu zvýší úrok, lebo je tu zase kríza. Len pre zaujímavosť, zvýšenie úverovej miery len o 1 % pri 50.000 € predstavuje zvýšenie mesačnej splátky o 42 €!. Že ste tým nerátali? Ale to banku nezaujíma. Ona sa jednoducho rozhodla a VY plaťte, lebo, lebo ! Omeškáte sa s platbou, pokuta za upomienku, pokuta za neskorú platbu, úrok z úrokov. Chcete si vyrovnať dlžnú sumu, odnesiete do banky väčšiu sumu, z hrôzou zistíte, že celá vaša mimoriadna platba ide len a len na úroky, z istiny neubudne nič. Idete do banky sa dohodnúť. Banka Vám veľkodušne dá odklad splátok na tri mesiace. SUPER?!. Odklad splátok po slovensky znamená, že 3 mesiace nemusíte platiť istinu ale úrok áno ! V skutočnosti platíte ešte viac. Banka vás ešte viac ošklbe. Nedajbože si zoberiete nejakú pôžičku v nebankovke, to ešte skôr urýchli váš krach.

Nevládzete platiť mesačné splátky, z rôznych dôvodov, banka vám dáva ďalšie a ďalšie pokuty, penále, úroky z úrokov...až jedného dňa Vám príde od banky doporučený list, kde Vám zostávajúcu sumu, t.j. istina, plus pokuty, penále, úroky a ktovie čo ešte spočítajú a zosplatnia. To znamená, že máte do 15 dní uhradiť CELÚ zostávajúcu sumu, inak vaše obydlie dajú do dražby. Vy nemáte na splátky peniaze , povedzme 500 €, a banka chce aby ste im uhradili sumu 30.000 € !. Platili ste síce k úverovej splátke aj nejaké poistenie, ale ani neviete aké poistenie to vlastne je. Môžte sa na to odvolať, ale banku to zaujímať nebude. To je poistenie pre banku, nie pre Vás !

Úver bol 40.000 €, vy ste za 10 rokov z odretými ušami banke zaplatili 30.000€ ale z istiny ubudlo LEN 10.000€. Banka s Vami už prestala komunikovať, váš dom, byt ide do dražby. Príde ku vám súdny znalec ohodnotiť nehnuteľnosť. Po času Vám dražobná spoločnosť doručí znalecky posudok, po prečítaní ktorého skoro skolabujete, Ten totiž bude vo výške IBA 25.000 € ! Ste rozhorčení, lebo keď ste nehnuteľnosť kupovali mala hodnotu 50.000 € a teraz keď ide do dražby tak má hodnotu iba 25.000 €. Napíšete preto dražobnej spoločnosti list, že sa vám ten znalecký posudok nepáči. Oni Vám potom odpíšu, že z ich strany je všetko Ok, tým vás vlastne umlčia, získajú čas. Nestihnete sa spamätať, dať to na súd a je tu dobrovoľná dražba. Už ten názov, vraj DOBROVOĽNÁ...Bytová mafia na dražbe sa dohodne, že vašu nehnuteľnosť nebude NIKTO dražiť, však prečo by to mali robiť za sumu 25.000 €, keď v druhom kole to niekto z nich môže kúpiť za 3/4 z uvedenej hodnoty, pokiaľ tam máte trvalé bydlisko.....ak tam trvalé bydlisko nemáte, tak to predajú za polovicu ! Takže v tom lepšom prípade vašu nehnuteľnosť kúpi bytová mafia, nejaká realitka, nejaký kšeftár z nehnuteľnosťami....ktorí majú veľmi dobré vzťahy s dražobnou spoločnosťou aj vašou bankou. Vedia o Vás všetko, jednoducho všetko je bytová mafia. Po línii BANKA - Dražobná spoločnosť - Dražobník.

Takže Vašu nehnuteľnosť niekto v druhom kole dražby vydraží za 3/4 z 25.000 € podľa znaleckého posudku, t.j. 18.750 !. Z uvedenej sumy si zoberie dražobná spoločnosť províziu a režijné náklady, čo môže byť 2.000 €. Takže výťažok z dražby je 16.750 €. Do 30 dní príde nový vlastník a žiada vás aby ste odovzdali nehnuteľnosť. Ak to urobíte, je z vás bezdomovec.

A teraz si to dáme dokopy. Banka vám zosplatnila úver vo výške 30.000 €, z dražby získala LEN 18.750 €, takže ste ešte ostali dlžní !!! A to sumu 11.250 €. V skutočnosti ste pri kúpe nehnuteľnosti dali do toho svojich vlastných 10.000 € (rozdiel medzi kúpnou cenou a úverom), potom počas splácania ste zaplatili banke celkom 30.000 €, v dražbe sa nehnuteľnosť predala za 18.750 €. To je dokopy 58.750 €. Úver bol na sumu 40.000 €, ale banke je to málo, ešte chce od vás zvyšných 11.250 € !!!

Vy ste prišli o všetky peniaze čo ste mali, prišli ste o nehnuteľnosť kde ste bývali, možno ste sa už stihli aj rozviesť, nemáte nič, nemáte kde bývať...a ešte ste aj zostali dlžní ! Žiadna banka ani nebankovka Vám už nič nepožičia, svietite v úverovom registri ako chronický neplatič, ani telekomunikačná spoločnosť vám nedá mobil na paušál.

Zostávajúcu dlžnú sumu bude banka vymáhať súdnou cestou, potom cez exekútora, ten si k tomu pripočíta to "svoje" a dlh narastie na 30.000 €! Exekútor Vám zablokuje časť výplaty u zamestnávateľa a aj váš účet v banke. Z Vašej výplaty Vám nezostane ani životné minimum. Nemôžte sa ani zamestnať, lebo budete chodiť do roboty zadarmo. Kde budete bývať? Za čo si kúpite jedlo pre svoje deti? Vyhlásite osobný bankrot? Ale to nie je riešenie. Viete čo znamená OSOBNÝ BANKROT?. To sa dáte na milosť alebo nemilosť cudziemu človeku. Skôr tú nemilosť. On bude počas plynutia niekoľkých rokov rozhodovať o Vašom živote. Či si kúpite tú najlacnejšiu práčku, alebo si ju nekúpite a budete musieť prať deťom veci aj v zime v potoku. (Však voda v potoku v zime nezamrzne.) Lebo ten človek nie je zamestnanec sociálky, jeho zaujímajú len peniaze, svoj finančný prospech.

Sumarizácia na záver. Na začiatku som tu písal s akým nadšením podpisujete úverovú zmluvu na Vaše nové bývanie, a na konci tu píšem o osobnom bankrote, ktorý môže prísť aj bez Vašej "zásluhy".

PS: DODATOK: Myslíte si, že píšem bludy z mojej hlavy? Bohužiaľ nie, je to realita dnešnej doby. O riešení uvedených problémov napíšem ďalší článok. Vždy je nejaké riešenie, prehrá len ten, kto za vzdá, prestane bojovať !